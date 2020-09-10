Американська акторка Сара Джессіка Паркер продовжує з'являтися на вулицях Нью-Йорка, де її знімкують папараці. Вона часто навідується до власного взуттєвого бутика на Мангетені, де демонструє стильні вбрання.

Сара Джессіка Паркер обожнює проводити вільний час у власному магазині, відкриття якого відбулося в липні. Тепер зірка часто зустрічається там із шанувальниками, які прагнуть придбати взуття у стилі Керрі Бредшоу.

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Стильний look Сари Джессіки Паркер

Днями Сара з'явилася у бутику, де панує атмосфера краси та культового серіалу, у стильній чорній спідниці довжни міді і кофтинці з рукавом в три чверті. Зірка стрічки "Секс і місто" поєднала вбрання із улюбленими блискучими туфлями з ремінцем.

В руках знаменитість несла два шопери з малюнком різнокольорових туфель. Видно, що вона справді обожнює справу, якою займається. На спині акторка мала чорний рюкзак, а на плечі у Сари висіла маленька сумка-конверт з широким малиновим ремінцем. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Новий вихід Сари Джессіки Паркер / Фото Getty Images

Сара Джессіка Паркер не забуває про те, що у світі досі триває пандемія коронавірусу. Вона не виходить на вулицю без захисної маски на обличчі і на власному прикладі демонструє, наскільки важливим є захист від інфекції та турбота про власне здоров'я.



Сара Джессіка Паркер у захисній масці / Фото Getty Images