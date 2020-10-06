Популярная украинская певица, ведущая проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль в шестом прямом эфире исполнила песню "Вільна", под которую танцевала пара Юлии Саниной и Дмитрия Жука. Конечно, не остался без внимания образ знаменитости.

Вокруг каждого выпуска танцевального шоу возникают активные обсуждения. Участники, судьи, ведущие делятся своими впечатления от выступлений и в целом прямого эфира. Также большое внимание приковано к аутфитам звездной ведущей Тины Кароль. Она каждый раз выходит на паркет и поражает своими роскошными образами.

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В это воскресенье на "Танцах со звездами" состоялся "вечер легенд". Участники танцевали под композиции, которые исполнять украинские артисты. В частности, Тина Кароль спела "Вільну", которой очаровала поклонников. Также она в очередной раз похвасталась безупречным платьем, а видео поделилась на личной странице в инстаграме.

Образ Тины Кароль на "Танцах со звездами"

Для выступления певица выбрала изысканное длинное платье черного цвета. У него был пикантный разрез на ноге, украшенный блестящими камнями. Look исполнительница соединила с блестящими босоножками на высоком каблуке.

Волосы Тина собрала в пучок сзади, оставив пряди с одной стороны, которые нежно спадали на лицо. Макияж исполнительница сделала выразительный, в естественных оттенках. Мейкап был с акцентом на глазах и с нюдовой помадой на губах.