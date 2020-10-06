Популярна українська співачка, ведуча проєкту "Танці з зірками" Тіна Кароль у шостому прямому ефірі виконала пісню "Вільна", під яку танцювала пара Юлії Саніної та Дмитра Жука. Звісно, що не залишився без уваги образ знаменитості.

Навколо кожного випуску танцювального шоу виникають активні обговорення. Учасники, судді, ведучі діляться своїми враження від виступів та загалом прямого ефіру. Також неабияка увага прикута до аутфітів зіркової ведучої Тіни Кароль. Вона щоразу виходить на паркет і вражає своїми розкішними образами.

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Цієї неділі на "Танцях з зірками" відбувся "Вечір легенд". Тоді учасники танцювали під композиції, які виконувати українські артисти. Зокрема, Тіна Кароль заспівала "Вільну", якою зачарувала шанувальників. Також вона вкотре похизувалася бездоганною сукнею, а відео поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Тіни Кароль на "Танцях з зірками"

Для виступу співачка обрала вишукану довгу сукню чорного кольору. Вона мала пікантний виріз на нозі, що був оздоблений блискучим камінням. Look виконавиця поєднала з блискучими босоніжками на високих підборах.

Волосся Тіна зібрала у пучок ззаду, залишивши пасма з одного боку, що ніжно спадали на обличчя. Макіяж виконавиця зробила виразний, у природних відтінках. Мейк-ап був з акцентом на очах та з нюдовою помадою на губах.