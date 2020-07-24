Популярная украинская певица Светлана Тарабарова с нетерпением ждет появления второго ребенка на свет. Она наслаждается каждым мгновением особого состояния и хочет запечатлеть в памяти это время на всю жизнь. Именно поэтому исполнительница устраивает фотосессии, где акцентирует внимание на достаточно большом беременном животе.

Звездная мама поделилась живописными кадрами на личной странице в инстаграме. Там она показывает яркие моменты своей жизни. Результатом волшебной фотосессии на природе артистка также не могла не поделиться.

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29-летняя исполнительница позировала в очень красивой локации. Она предстала перед камерой, опершись на дерево и придерживая беременный животик руками. Глаза Светлана закрыла, а на ее лице сияла улыбка. Тарабарова счастлива и не скрывает своих эмоций.

Образ Светланы Тарабаровой

Для особой съемки знаменитость выбрала длинное черное платье. Наряд имел свободный крой, однако хорошо подчеркнул беременный животик звезды. Она появилась перед камерой босиком, что придало фотографиям нежности и очарования. Яркие рыжие волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

О чем мечтаете прямо сейчас? Делюсь с вами самыми счастливыми моментами своей жизни. Ценю каждого, желаю тепла каждому. И мечтаю встретиться с вами уже на живых концертах,

– написла в заметке артистка.



Беременная Светлана Тарабарова в черном платье​ / Instagram / @tarabarova



Счастливая Светлана Тарабарова​ / Instagram / @tarabarova