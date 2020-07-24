Популярна українська співачка Світлана Тарабарова з нетерпінням чекає на появу другої дитини на світ. Вона насолоджується кожною миттю особливого стану та хоче закарбувати в пам'яті цей час на все життя. Саме тому виконавиця влаштовує фотосесії, де акцентує увагу на чималому вагітному животику.

Зіркова матуся поділилася мальовничими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Там вона показує найяскравіші моменти свого життя. Результатом чарівної фотосесії на природі артистка також не могла не поділитися.

Читайте також У білій сукні: вагітна Світлана Тарабарова із сином побувала в зоопарку – милі фото

29-річна виконавиця позувала у надзвичайно красивій локації. Вона постала перед камерою, спершись на дерево та притримуючи вагітний животик руками. Очі Світлана заплющила, а на її обличчі сяяла усмішка. Тарабарова щаслива і не приховує своїх емоцій.

Образ Світлани Тарабарової

Для особливої зйомки знаменитість обрала довгу чорну сукню. Вбрання мало вільний крій, проте гарно підкреслило вагітний животик зірки. Вона постала перед камерою босоніж, що додало світлинам ніжності та чарівності. Яскраве руде волосся Світлана вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

Про що мрієте прямо зараз? Ділюся з вами найщасливішими моментами свого життя. Ціную кожного, бажаю тепла кожному. І мрію зустрітися з вами вже на живих концертах,

– написла в дописі артистка.



Вагітна Світлана Тарабарова у чорній сукні / Instagram / @tarabarova



Щаслива Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova