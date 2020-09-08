Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз покорила сеть элегантным аутфитом. Звезда обнародовала потрясающую фотографию, где позирует на берегу моря в изысканном наряде.

Во время рабочей поездки в Одессу для съемок программы "Светская жизнь" Катя Осадчая похвасталась роскошным образом. Звезда не упустила случай сделать волшебное фото на фоне моря и уже успела поделиться им с подписчиками на личной инстаграм-странице.

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Катя сделала фото, позируя вечером на морском побережье. На лице сияет улыбка, так как она обожает море и с радостью приезжает в Одессу.

Образ Кати Осадчей

Телеведущая любит подчеркивать изящную фигуру эффектным нарядом. На этот раз она предстала перед камерой в черном длинном платье. Внимание на стройной талии знаменитость акцентировала с помощью белого банта-пояса. Соединила такой наряд с черными туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы Катя собрала в прическу сзади, которую украсила черным ободком. Уши Осадчей украшали минималистичные серьги, а на руке красовались браслеты. На лице она сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

"Море. Вечер. Работа", – написала в посте ведущая.