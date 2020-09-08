Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре підкорила мережу елегантним аутфітом. Зірка оприлюднила приголомшливу світлину, де позує на березі моря у вишуканому вбранні.

Під час робочої поїздки в Одесу для зйомок програми "Світське життя" Катя Осадча похизувалася розкішним образом. Зірка не втратила нагоди зробити чарівне фото на тлі моря та вже встигла поділитися ним із підписниками на особистій інстаграм-сторінці.

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Катя зробила фото, позуючи ввечері на морському узбережжі. На обличчі сяє усмішка, адже вона обожнює море та з радістю приїжджає в Одесу.

Образ Каті Осадчої

Телеведуча полюбляє підкреслювати витончену фігуру ефектним вбранням. Цього разу вона постала перед камерою у чорній довгій сукні. Увагу на стрункій талії знаменитість закцентувала за допомогою білого банта-поясу. Поєднала таке вбрання із чорними туфлями-човниками на підборах.

Волосся Катя зібрала у зачіску ззаду, яку прикрасила чорним обідком. Вуха Осадчої прикрашали мінімалістичні сережки, а на руці красувалися браслети. На обличчі вона зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах.

"Море. Вечір. Робота", – написала в дописі ведуча.