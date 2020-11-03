Певица Джамала пытается соблюдать карантин и как можно реже появляться в людных местах. Однако от прогулок по элитному жилому кварталу звезда не отказывается. Для последнего выхода она подобрала идеальный осенний образ и впервые засветила свой талисман.

Повседневный look артистка показала в инстаграм-профиле. Она выбрала широкие светлые джинсы, которые сшили из старых вещей из денима, и соединила их с массивными ботинками черного цвета. Наверх Джамала накинула длинное черное пальто с объемными рукавами, которое оставила расстегнутым.

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Прогуляться по Киеву звезда решила без макияжа, а волосы уложила ровно. С собой она прихватила любимый талисман – кожаный рюкзак с изображением микрофона от украинского бренда Kofta киевского дизайнера Константина Кофты, который создает футуристические кожаные сумки и рюкзаки. Похоже, аксессуар создали под заказ, однако стоимость подобных выборов от Kofta стартует от 800 евро – более 26 тысяч гривен.

В заметке Джамала, выходы которой сейчас ограничиваются студией и кофейней мужа Бекира, призналась, что мечтает о путешествиях. Звезда рассказала, что мечтает посетить Нью-Йорк, Японию, Мексику, где никогда раньше не была.

"Больше всего скучаю без путешествий. Хорошо, что можно закрыть глаза и просто помечтать", – написала певица.

Фото с прогулки Джамалы Киевом



Джамала на прогулке Киевом / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на прогулке Киевом / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на прогулке Киевом / Фото Instagram / @jamalajaaa