Співачка Джамала намагається дотримуватися карантину та якомога рідше з'являтися у людних місцях. Проте від прогулянок елітним житловим кварталом зірка не відмовляється. Для останнього виходу вона підібрала бездоганний осінній образ і вперше засвітила свій талісман.

Повсякденний look артистка показала в інстаграм-профілі. Вона обрала широкі світлі джинси, які пошили зі старих речей з деніму, та поєднала їх з масивними черевиками чорного кольору. Наверх Джамала накинула довге чорне пальто з об'ємними рукавами, яке залишила розстебнутим.

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Прогулятися Києвом зірка вирішила без макіяжу, а волосся вклала рівно. З собою вона прихопила улюблений талісман – шкіряний рюкзак з зображенням мікрофона від українського бренду Kofta київського дизайнера Костянтина Кофти, який створює футуристичні шкіряні сумки і рюкзаки. Схоже, аксесуар створили під замовлення, проте вартість подібних виборів від Kofta стартує від 800 євро – понад 26 тисяч гривень.

У дописі Джамала, виходи якої зараз обмежуються студією та кав'ярнею чоловіка Бекіра, зізналась, що мріє про подорожі. Зірка розповіла, що мріє відвідати Нью-Йорк, Японію, Мексику, де ніколи раніше не була.

"Найбільше сумую без подорожей. Добре, що можна закрити очі і просто помріяти", – написала співачка.

Фото з прогулянки Джамали Києвом



Джамала на прогулянці Києвом / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на прогулянці Києвом / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на прогулянці Києвом / Фото Instagram / @jamalajaaa