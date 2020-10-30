Чимало зірок українського шоу-бізнесу вже перехворіли на коронавірус. Співачка Джамала розповіла, що серед її команди також є ті, кого не оминув COVID-19. Сама ж артистка намагається дотримуватися карантину та підтримує імунітет.

Серед вітчизняних знаменитостей є ті, кого, схоже, не лякає коронавірус – вони готуються до концертів, не відмовляються від зйомок і корпоративів. Проте виконавиця Джамала має іншу позицію щодо розвитку кар'єри в період загострення пандемії. На особистій сторінці в інстаграмі вона розповіла, як оберігає себе від зараження COVID-19.

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Співачка зізналась, що єдині місця крім дому, де вона зараз з'являється, це музична студія та кав'ярня чоловіка Бекіра Сулейманова. Вона додала, що час від часу все ж мусить відвідувати й інші громадські місця, проте робить це лише за потреби.

"Помітила, що за цей час дуже обмежилася моя географія пересування в Києві: дім – студія – кав’ярня. Я переважно намагаюся бути в знайомих місцях чи вдома. Це моя нова реальність", – поділилась Джамала.

Зірка додала, що нині як ніколи піклується про своє здоров'я. Імунітет вона зміцнює вітамінами C і D, які точно не завадять організму. Проте серед членів великої команди артистки є ті, хто хворів на коронавірус та вже встиг одужати. На щастя, саму Джамалу COVID-19 наразі обійшов.

У моїй команді вже кілька людей перехворіло. На щастя, без ускладнень! Коло звужується,

– іронічно написала співачка.

Образ Джамали

Для виходу зірка обрала широкі джинси з високою посадкою, підкресливши талію чорним поясом. Їх вона поєднала з вкороченим светром теракотового кольору, пухнастою кофтою й об'ємною курткою.

Джамала довершила повсякденний образ аксесуарами, проте обличчя залишила без макіяжу. Додамо, що це одні з перших фото виконавиці після зміни іміджу. Днями вона вкоротила довжину волосся до каре та підстригла чубчик.