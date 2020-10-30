Многие звезды украинского шоу-бизнеса уже переболели коронавирусом. Певица Джамала рассказала, что среди ее команды также есть те, кого не обошел COVID-19. Сама же артистка старается соблюдать карантин и поддерживает иммунитет.

Среди отечественных знаменитостей есть те, кого, похоже, не пугает коронавирус – они готовятся к концертам, не отказываются от съемок и корпоративов. Однако исполнительница Джамала имеет другую позицию по развитию карьеры в период обострения пандемии. На личной странице в инстаграме она рассказала, как оберегает себя от заражения COVID-19.

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Певица призналась, что единственные места кроме дома, где она сейчас появляется, это музыкальная студия и кофейня мужа Бекира Сулейманова. Она добавила, что время от времени все же должна посещать и другие общественные места, однако делает это только при необходимости.

"Заметила, что за это время очень ограничилась моя география передвижения в Киеве: дом – студия – кафе. Я в основном стараюсь быть в знакомых местах или дома. Это моя новая реальность", – поделилась Джамала.

Звезда добавила, что сейчас как никогда заботится о своем здоровье. Она укрепляет иммунитет витаминами C и D, которые точно не помешают организму. Однако среди членов большой команды артистки есть те, кто болел коронавирусом и уже успел выздороветь. К счастью, саму Джамалу COVID-19 сейчас обошел.

В моей команде уже несколько человек переболели. К счастью, без осложнений! Круг сужается,

– иронично написала певица.

Образ Джамалы

Для выхода звезда выбрала широкие джинсы с высокой посадкой, подчеркнув талию черным поясом. Их она соединила с укороченным свитером терракотового цвета, пушистой кофтой и объемной курткой.

Джамала довершила повседневный образ аксессуарами, однако лицо оставила без макияжа. Добавим, что это одни из первых фото исполнительницы после смены имиджа. На днях она укоротила длину волос до каре и подстригла челку.

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