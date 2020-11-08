Сегодня в Великобритании День памяти. Жена принца Уильяма присоединилась к мероприятиям и вместе с королевой Елизаветой и мужем посетила памятную службу.

Великобритания сегодня, 8 ноября, отмечает День памяти. Из-за пандемии коронавируса мероприятие не проходит так массово, как было раньше. Но состоялась памятная служба, на которую прибыла королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фотографии опубликовали на официальной странице в инстаграме.

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Во время службы происходило возложение венков Неизвестному солдату возле Кенотафа. Принц Уильям был одним из тех, кто возложил цветы на могилу. Напомним, что перед тем, в Вестминстерском аббатстве, королева Елизавета II отдала дань уважения военнослужащему.

Кейт Миддлтон прибыла на службу в элегантном и лаконичном образе, который полностью соответствовал мероприятию. Она надела черное длинное пальто от любимого бренда Alexander McQueen, который сшил для нее эту одежду на заказ.

Кейт уложила волосы в лаконичную прическу. Ее прикрывала небольшая черная шляпка-таблетка с цветком. Образ жены принца Уильяма дополнял минималистичный макияж. Она слегка выровняла тон лица, накрасила глаза темными тенями и подчеркнула губы нюдовой помадой.

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