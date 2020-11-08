Сьогодні у Великій Британії День пам'яті. Дружина принца Вільяма приєдналась до заходів та разом з королевою Єлизаветою та чоловіком відвідала пам'ятну службу.

Велика Британія сьогодні, 8 листопада, відзначає День пам'яті. Через пандемію коронавірусу захід не проходить так масово, як було раніше. Але відбулась пам'ятна служба, на яку прибула королева Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон та принц Вільям. Світлини опублікували на офіційній сторінці в інстаграмі.

Цікаво Меланія Трамп хоче подати на розлучення, – ЗМІ

Під час служби відбувалось покладання вінків Невідомому солдату біля Кенотафа. Принц Вільям був одним з тих, хто поклав квіти на могилу. Нагадаємо, що перед тим, у Вестмінстерському абатстві, королева Єлизавета ІІ віддала пошану військовослужбовцю.

Кейт Міддлтон прибула на службу в елегантному та лаконічному образі, що повністю відповідав заходу. Вона одягнула чорне довге пальто від улюбленого бренду Alexander McQueen, що пошив для неї цей одяг на замовлення.

Кейт вклала волосся в лаконічну зачіску. Її прикривав невеличкий чорний капелюшок-таблетка з квіткою. Образ дружини принца Вільяма доповнював мінімалістичний макіяж. Вона злегка вирівняла тон обличчя, нафарбувала очі темними тінями і підкреслила губи нюдовою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч: