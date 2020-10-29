Советница американского президента Дональда Трампа Иванка в очередной раз выступила перед публикой в рамках предвыборной кампании, в которой она поддерживает своего отца. Девушка выбрала для поездки total black look, в котором выглядела роскошно.

Иванка Трамп побывала в штате Пенсильвания. Там она встретилась с избирателями, а серией фото со встречи поделилась на личной странице в инстаграм. Но больше всего привлек внимание образ дочери Дональда Трампа.

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Total black look Иванки Трамп

Иванка Трамп прибыла в Пенсильванию в черном наряде. Стоит отметить, что этот образ был очень эффектным и удачно подчеркнул стройную фигуру девушки. Аутфит состоял из брюк и блузки, поверх которой знаменитость надела пальто, обтягивающее талию и имевшее оригинальный низ. Look Иванка соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке.

Как обычно, волосы красавица-блондинка уложила ровно. Это уже ее фирменная прическа, которая подходит к любому наряду и всегда выглядит аккуратно и изысканно. На лице девушка также сделала макияж, с которым чаще всего появляется на публике: на веки она нанесла темные тени, а на губы – матовую помаду коричневого цвета.

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