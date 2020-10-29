Радниця американського президента Дональда Трампа Іванка вкотре виступила перед публікою в рамках передвиборчої кампанії, у якій вона підтримує свого батька. Дівчина обрала для поїздки total black look, у якому виглядала розкішно.

Іванка Трамп побувала у штаті Пенсильванія. Там вона зустрілася з виборцями, а серією фото з зустрічі поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Та найбільше привернув увагу образ доньки Дональда Трампа.

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Total black look Іванки Трамп

Іванка Трамп прибула у Пенсильванію у чорному вбранні. Варто зазначити, що цей образ був дуже ефектним і вдало підкреслив струнку фігуру дівчини. Аутфіт складався зі штанів і блузки, поверх якої знаменитість одягнула пальто, що обтисло талію та мало оригінальний низ. Look Іванка поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Як зазвичай, волосся красуня-білявка вклала рівно. Це вже її фірмова зачіска, яка пасує до будь-якого вбрання і завжди виглядає акуратно та вишукано. На обличчі дівчина також зробила макіяж, з яким найчастіше з'являється на публіці: на повіки вона нанесла темні тіні, а на губи – матову помаду коричневого кольору.

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