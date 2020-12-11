Украинская танцовщица Екатерина Кухар уже подготовилась к рождественским праздникам и украсила елку. Звезда выбрала роскошный total black look и покорила подписчиков образом.

Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась новыми фото на личной странице в инстаграме. Судья шоу "Танцы со звездами" каждый раз покоряет сеть безупречными образами, которые невероятно ей идут.

Смотрите также Катя Осадчая собственноручно сделала рождественский венок: атмосферное фото

Образ Екатерины Кухар

Танцовщица позировала на фоне рождественских елок. Украинские звезды начинают активно готовиться к праздникам. Поэтому появляется все больше фотографий с украшенными и сияющими елками.

Екатерина Кухар выбрала красивый total black look. Она надела теплый свитер, брюки и жакет, на который прикрепила брошь в виде логотипа Chanel. Она уложила длинные волосы в роскошные пышные локоны.

На лице прима-балерина сделала невероятный макияж. Она накрасила веки серебристыми тенями и подчеркнула глаза черными стрелками. На губах Екатерины Кухар красовалась нюдовая помада, удачно завершавшая образ.

Екатерина Кухар о рождественских традициях

Под фото звезда написала, что вокруг она уже чувствует новогоднее настроение и приближение рождественской магии. Также Екатерина Кухар поделилась своими традициями, которые ввели в ее семье с появлением детей.

"Наша самая популярная из года в год – это разбивать энное количество игрушек во время того, как мы украшаем елку. Сегодня к трем новогодним игрушкам добавилась ваза, декорированная сусальным золотом, которую я купила в подарок бабушке с первого гонорара в Японии. Но, как говорится, на счастье!" – написала Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official