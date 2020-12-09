Украинская телеведущая Катя Осадчая уже начала подготовку к Рождеству. На днях вместе с мужем и сыном знаменитость украсила елку, а теперь побывала на мастер-классе, где своими руками сделала праздничный венок.

Украинские и зарубежные звезды уже начали подготовку к зимним праздникам. Они активно украшают свои дома, устанавливают елки и готовят подарки для родных. В частности, Катя Осадчая на личной странице в инстаграме поделилась атмосферным фото.

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В канун Рождества телеведущая отправилась на мастер-класс. Она собственноручно сделала венок из веточек туи. Такое украшение непременно добавит уюта в доме в период новогодних праздников.

Образ Кати Осадчей

На фотографии Катя изображена в сине-белой полосатой oversize кофте. Поскольку Знамени позирует сидя, то не видно, с каким низом она соединила такой наряд.

Шею Осадчей украшало оригинальное длинное ожерелье молочного цвета. Волосы она собрала в небрежный пучок сзади. На лицо знаменитость нанесла тон и таким образом подчеркнула естественную красоту.

Когда выделила несколько свободных часов для получения новых знаний и умений,

– написала под фото Катя.



Катя Осадчая сделала рождественский венок / Instagram / @kosadcha