Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева раз взбудоражила сеть сексуальным аутфитом. Звезда поделилась зажигательным видео, где позировала в черном мини-платье.

Надя Дорофеева несомненно является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она часто показывает поклонницам варианты актуальных повседневных аутфитов, которые точно не останутся без внимания публики. На личной инстаграм-странице артистка в очередной раз поделилась зажигательным роликом.

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Образ Нади Дорофеевой

Певица надела черное мини-платье на тонких бретелях, которые были украшены маленькими синими декоративными бабочками. Также звезда надела черную сетчатую накидку. Такой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Look прекрасно подойдет для романтического вечера с любимым или прогулки с друзьями.

Волосы Надя уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с фиолетовыми стрелками на веках и матовой помадой на губах. Она не только продемонстрировала стильный наряд, но и показала, какими яркими акцентами завершить этот летний образ.