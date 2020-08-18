Популярна українська виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вкотре розбурхала мережу сексуальним аутфітом. Зірка поділилася запальним відео де позувала у чорній мінісукні.

Надя Дорофєєва безсумнівно є однією із найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона часто показує шанувальницям варіанти актуальних повсякденних аутфітів, які точно не залишаться без уваги публіки. На особистій інстаграм-сторінці артистка вкоттре поділилася запальним роликом.

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Образ Наді Дорофєєвої

Співачка одягнула чорну мінісукню на тонких бретелях, які були прикрашені маленькими синіми декоративними метеликами. Також зірка одягнула чорну сітчасту накидку. Таке вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру та довгі ноги. Look чудово підійде для романтичного вечора з коханим або ж прогулянки з друзями.

Волосся Надя вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з фіолетовими стрілками на повіках та матовою помадою на губах. Вона не лише продемонструвала стильне вбрання, а й показала, якими яскравими акцентами можна завершити цей літній образ.