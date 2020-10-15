Популярная украинская певица Джамала в очередной раз показала стильный образ. Она устроила атмосферную осеннюю фотосессию на Подоле в трендовом look.

Артистка недавно во второй раз стала мамой, однако почти сразу после родов вернулась к работе. Она активно занимается творчеством, а также не забывает о красивых съемках, во время которых предстает перед камерой в актуальных аутфитах. На личной странице в инстаграме Джамала опубликовала серию красивых фото.

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Образ Джамалы

Певица предстала перед камерой на фоне величественного Киева. Она надела стильный костюм черного цвета, состоящий из жилета и брюк, и черный гольф. Также видим на звезде стильный тренч светло-коричневого цвета.

Трендовый образ Джамала дополнила аксессуарами: черной шляпой со шпилькой и массивной цепочкой, изысканными кольцами. Маникюр сделала черного цвета. Волосы исполнительница уложила волнами, а на лице сделала безупречный макияж: веки накрасила нюдовыми тенями и добавила черные стрелки, на губы нанесла коричневую помаду.

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Джамала написала в заметке?

В публикации Джамала рассказала, что уже шесть недель в ее рационе нет сахара. Ежедневно она бегает 10 километров, не ест мяса, молочных продуктов и не добавляет в блюда муку. Она также сказала "нет" кофеину и выпивает два литра воды в день.

Артистка говорит, что за это время в ее организме произошли фантастические изменения. Она прекрасно чувствует себя на здоровой диете без глютена. Занимается йогой, медитацией, танцами и практикует дневной сон. Также ежедневно тренируется по два часа.

"Никогда не чувствовала себя лучше!", – подчеркнула Джамала.