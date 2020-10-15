Популярна українська співачка Джамала вкотре показала стильний образ. Вона влаштувала атмосферну осінню фотосесію на Подолі у трендовому look.

Артистка нещодавно вдруге стала мамою, проте майже одразу після пологів повернулася до роботи. Вона активно займається творчістю, а також не забуває про красиві зйомки, під час яких постає перед камерою в актуальних аутфітах. На особистій сторінці в інстаграмі Джамала опублікувала серію красивих фото.

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Образ Джамали

Співачка постала перед камерою на тлі величного Києва. Вона одягнула стильний костюм чорного кольору, що складався з жилета та штанів, та чорний гольф. Також бачимо на зірці стильний тренч світло-коричневого кольору.

Трендовий образ Джамала доповнила аксесуарами: чорним капелюхом зі шпилькою та масивним ланцюгом, вишуканими каблучками. Манікюр зробила чорного кольору. Волосся виконавиця вклала у хвильки, а на обличчі зробила бездоганний макіяж: повіки нафарбувала нюдовими тінями і додала чорні стрілки, а на губи нанесла коричневу помаду.

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Що Джамала написала в дописі?

У публікації Джамала розповіла, що вже шість тижнів вона не має у своєму раціоні цукру. Щодня вона бігає 10 кілометрів, не їсть м'яса, молочних продуктів та не додає до страв борошно. Вона також сказала "ні" кофеїну і випиває два літри води на день.

Артистка каже, що за цей час у її організмі відбулися фантастичні зміни. Вона прекрасно почувається на здоровій дієті без глютену. Займається йогою, медитацією, танцями і має денний сон. Також щодня тренується по дві години.

"Ніколи не почувалася краще!", – наголосила Джамала.