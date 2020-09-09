Народная любимица Ирина Федишин очаровала сеть фотографией, где предстала в безупречном летнем образе. Звезда пообедала на террасе одного из фешенебельных заведений и похвасталась красивым нарядом.

Ирина Федишин принадлежит к тем женщинам украинского шоу-бизнеса, которые с радостью показывают поклонникам варианты стильных аутфитов. За ее личной страницей в инстаграме следят более 300 тысяч пользователей сети, которые активно комментируют каждую публикацию знаменитости.

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Звезда решила провести теплый солнечный день на террасе одного из львовских заведений. Такое место Ирина, вероятно, выбрала не только для обеда, но и для интервью.

Стильный look Ирины Федишин

Перед камерой артистка предстала в обольстительном черно-белом корсете на тонких бретелях и черных классических брюках. Наряд хорошо подчеркнул изящную фигуру исполнительницы. Федишин соединила look с черной обувью на завязку.

Акцент в образе певица сделала на аксессуарах – черной шляпе и длинных серьгах. Белокурые волосы Ирина уложила в идеальные локоны, а на лице сделала выразительный макияж с красной помадой на губах.

Поскольку этим летом исполнительница много путешествовала и принимала солнечные ванны на берегу моря, то решила похвастаться равномерным золотистым загаром.



Стильный look Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn