Народна улюблениця Ірина Федишин зачарувала мережу світлиною, де постала у бездоганному літньому образі. Зірка пообідала на терасі одного з фешенебельних закладів та похизувалася красивим вбранням.

Ірина Федишин належить до тих жінок українського шоу-бізнесу, які з радістю показують шанувальникам варіанти стильних аутфітів. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежать понад 300 тисяч користувачів мережі, які активно коментують кожну публікацію знаменитості.

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Зірка вирішила провести теплий сонячний день на терасі одного із львівських закладів. Таке місце Ірина, ймовірно, обрала не лише для обіду, а й для інтерв'ю. Звісно, що значну увагу приділила зовнішньому вигляду.

Стильний look Ірини Федишин

Перед камерою артистка постала у звабливому чорно-білому корсеті на тонких бретелях та чорних класичних штанах. Вбрання гарно підкреслило витончену фігуру виконавиці. Федишин поєднала look із чорним взуттям на зав'язку.

Акцент в образові співачка зробила на аксесуарах – чорному капелюсі та довгих сережках. Біляве волосся Ірина вклала в ідеальні локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з червоною помадою на губах.

Оскільки цього літа виконавиця багато подорожувала та приймала сонячні ванни на березі моря, то вирішила похизуватися рівномірною золотистою засмагою.



Стильний look Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn