Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз предстала перед камерами в роскошном образе. Она позировала в черно-изумрудном костюме и очаровала публику внешним видом.

Катя Осадчая вместе с программой "Светская жизнь" побывала на вечеринке по случаю дня рождения шоумена Юрия Ткача. Фотографии с мероприятия уже опубликовали на официальный странице программы в инстаграме.

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Для шоумена устроили секретную вечеринку-сюрприз, дресс-код праздника был в стиле восьмидесятых, а также гости танцевали зажигательную ламбаду. Ведущая "Светской жизни" прибыла на мероприятие в костюме, также соответствовавшем дресс-коду.

Образ Кати Осадчей

Катя общалась с гостями и позировала перед камерами в костюме, который состоял из черных классических брюк и блузки черно-изумрудного цвета с широким поясом. Атласное одеяние стиля 80-х прекрасно гармонировало с концепцией праздника.

Волосы певица собрала в хвост сзади и сделала эффектную прическу, которую дополнила широким обручем. Шею знаменитости украшала массивная подвеска в виде цепи, актуальная в этом сезоне. Поскольку пандемия коронавируса в Украине стремительно распространяется, на лицо Осадчая надела защитную маску черного цвета. Также Катя сделала макияж в насыщенных оттенках с акцентом на глазах.

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