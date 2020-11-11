Успішна українська телеведуча Катя Осадча вкотре постала перед камерами у розкішному образі. Вона позувала у чорно-смарагдовому костюмі і зачарувала публіку зовнішнім виглядом.

Катя Осадча разом із програмою "Світське життя" побувала на вечірці з нагоди дня народження шоумена Юрія Ткача. Світлини з заходу вже опублікували на офіційний сторінці програми в інстаграмі.

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Для шоумена влаштували секретну вечірку-сюрприз, дрес-код свята був у стилі вісімдесятих, а також гості танцювали запальну ламбаду. Ведуча "Світського життя" прибула на захід у костюмі, що також відповідав дрес-коду.

Образ Каті Осадчої

Катя спілкувалася з гостями та позувала перед камерами у костюмі, який складався з чорних класичних штанів та блузки чорно-смарагдового кольору з широким поясом. Атласне вбрання стилю 80-х чудово гармоніювало з концепцією свята.

Волосся телеведуча зібрала у хвіст ззаду і зробила ефектну зачіску, яку доповнила широким обручем. Шию знаменитості прикрашала масивна підвіска у вигляді ланцюга, що актуальна в цьому сезоні. Оскільки пандемія коронавірусу в Україні стрімко поширюється, на обличчя Осадча одягнула захисну маску чорного кольору. Також Катя зробила макіяж в насичених відтінках з акцентом на очах.

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