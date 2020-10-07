Бывшая участница "Танцев со звездами 2020" Слава Каминская находится на отдыхе с друзьями и без детей в Египте. По случаю она примеряет стильные образы и демонстрирует их поклонникам.

Популярная украинская певица Слава Каминская наслаждается теплом в солнечном Египте. После того, как она покинула проект "Танцы со звездами", звезда решила отдохнуть. В то же время, она не забывает об инстаграм-странице и часто публикует там новые фото.

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Образ Славы Каминской

Солистка группы "НеАнгелы" позировала перед кроватью в роскошных апартаментах, нежно глядя не в объектив. Артистка продемонстрировала безупречную фигуру в трендовом наряде. Слава появилась в черном кроп-топе с длинным рукавом и в белый горошек, а также длинной юбке, выполненной в том же стиле.

Свой образ Каминская дополнила коричневыми солнечными очками, удачно сочетались со стильным аутфитом. Также она выбрала тонкую цепочку с подвеской. Певица оставила волосы распущенными. Завершила образ артистка тем, что сделала нюдовий макияж, подчеркнув брови и глаза.

Под сообщением поклонники положительно оценили look Славы Каминской: "Классная", "Где купить такой замечательный костюм? Вам он очень подходит", "Вы просто красавица", – написали фоловеры в комментариях.



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka