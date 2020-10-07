Колишня учасниця "Танців з зірками 2020" Слава Камінська перебуває на відпочинку з друзями та без дітей у Єгипті. За нагоди вона приміряє стильні образи та демонструє їх шанувальникам.

Популярна українська співачка Слава Камінська насолоджується теплом у сонячному Єгипті. Після того, як вона покинула проєкт "Танці з зірками", зірка вирішила відпочити. Водночас, вона не забуває про інстаграм-сторінку та часто публікує там нові фото.

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Образ Слави Камінської

Солістка гурту "НеАнгели" позувала перед ліжком у розкішних апартаментах, ніжно дивлячись не в об'єктив. Артистка продемонструвала бездоганну фігуру в трендовому вбранні. Слава постала у чорному кроп-топі на довгий рукав та у білі горохи, а також довгій спідниці, виконаній у такому самому стилі.

Свій образ Камінська доповнила коричневими сонячними окулярами, що вдало поєднувалися зі стильним аутфітом. Також вона обрала тонкий ланцюжок з підвіскою. Співачка залишила волося розпущеним. Завершила образ артистка тим, що зробила нюдовий макіяж, підкресливши брови та очі.

Під дописом шанувальники позитивно оцінили look Слави Камінської: "Класна", "Де купити такий чудовий костюм? Вам він дуже личить", "Ви просто красуня", – написали фоловери в коментарях.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka