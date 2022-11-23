Книги в Черную пятницу: где найти самые выгодные скидки в издательствах

Черная пятница — традиционная распродажа в конце ноября, которую впервые провели в США, а теперь от нее безумствует весь мир. В этом году "ценопад" приходится на пятницу 25 ноября, однако большинство брендов устраивают "черную неделю".

В настоящее время книга становится такой же необходимостью для психологического здоровья как теплое пальто или обогреватель – для физического. Поэтому 24 канал вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрали самые интересные акционные предложения украинских издательств к Черной пятнице 2022 года.

Читайте также Черная пятница на пороге: в каких магазинах подстрелить самые большие скидки

Yakaboo

Максимальные скидки 70% с 21 ноября по 28 ноября – на весь ассортимент магазина. Так, художественную литературу и книги о детстве и воспитании можно будет приобрести со скидкой до 50%, нон-фикшн, в том числе психологию и саморазвитие, а также литературу по изучению иностранных языков и бизнес-литературу – со скидками до 40%.

А еще действуют:

бесплатная доставка к почтаматам Новой почты для заказов от 500 гривен и розыгрыш павербанков для тех, кто сделает книжный заказ на сумму от 1000 гривен;

розыгрыш Apple AirPods Pro при заказе книг на сумму 1000 грн, а при заказе на сумму от 700 грн – розыгрыш топовых книжных комплектов.

Кроме того, в издательстве Yakaboo Publishing проходит акция "Книга сюрприз" – за фиксированную сумму 99 гривен вы сможете и поиграть, и пополнить свою библиотеку качественным нишевым нон-фикшеном. Правила – на сайте издателя.

Фабула

В издательстве Фабула – "Безумная пятница" со скидками до 75% и бесплатной доставкой в ​​почтаматы Новой почты с 23 по 25 ноября.

КМ-Букс

Черная пятница уже стартовала на сайте издательства, есть возможность купить книги со скидкой до 70%, на электронные книги действует скидка 30%.



Черная пятница в Украине: скидки на книги / Фото Pexels

​Обратите внимание Черная пятница в Украине: эффективные советы как сэкономить деньги и приобрести нужные вещи

Наш формат

На топ-20 бестселлеров издательства – скидки до 50% в период с 21 по 27 ноября.

В онлайн-книжном магазине "Наш Формат" в этот период действуют специальные предложения: книги-сюрпризы за 149 гривен и скидки до 50% на книги от разных издательств и издания разных жанров.

ArtHuss

Издательство ArtHuss – это книги, интересно и легко рассказывающие о визуальной культуре. До 27 ноября на сайте издательства действуют скидки на бестселлеры и предзаказ новинок.

Издательство 21

На сайте издательства акция проходит с 21 по 29 ноября: минус 35% на все книги "сучукрлита" и бесплатная доставка заказов от 500 гривен.

Издательство Анетты Антоненко

В Черную пятницу с 21 по 30 ноября 2022 года действует такая система скидок на все бумажные и электронные книги: – 20% на заказ до 500 гривен, – 30% – на сумму заказа 501 – 1000 гривну, – 40% – на сумму заказа 1001 – 2000 гривен.

Нора-Печать

Акция действует 25-27 ноября 2022 года на ограниченное количество книг издательства, скидка 50%. Внимание: отгрузка бумажных книг, заказанных во время акции, будет производиться до 7 декабря включительно.

Лаборатория

Книжная пятница продлится на сайте издательства целые выходные: покупаете две книги, а третью получаете в подарок. Важно: бесплатная третья книга – это книга с самой низкой ценой в чеке.

BookChef

На книги издательства Bookchef будут действовать специальные скидки до – 60% с 21 по 28 ноября 2022 года.

Утро

На сайте одного из крупнейших детских издательств масштабная акция продлится до конца недели: художественная литература и литература нон-фикшн для детей от 0 до 14 лет на любой вкус и "настольки" от издательств "Утро", ВГ "Кенгуру", "Жорж" "Утро-креатив" – со скидкой до 70%.