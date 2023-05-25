Огурцы сажает на своем участке чуть ли не каждый огородник, потому что их можно добавлять в разные блюда. Но для получения богатого урожая нужно вовремя их посадить. Когда сходят огурцы на огороде – читайте дальше.

У каждого огородника есть свои секреты выращивания овощей, в том числе и огурцов. Улучшают прорастание семян влагу и тепло. 24 Канал подскажет Через несколько дней после посева на огороде сходят огурцы.

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Когда прорастают огурцы

Время от посева огурцов до первой лестницы занимает где-то 4 дня. Однако этот термин зависит от влаги земли и погодных условий. Когда высаживают семена между рядами, оставляют между ними дистанцию в 50 сантиметров. Когда внесли зерна в грунт, нужно полить водой и ждать, пока появится лестница. Огурцы сходят через 4-5 дней, впрочем, если на улице холодно, то этот процесс может оттянуться к неделе.



Появление всходов огурцов / Фото Наша хата

Чтобы способствовать более быстрому прорастанию семян огурцов, вы можете выполнить несколько шагов.

Замочите семена огурцов в простую воду на 12–24 часа перед посевом. Это поможет увлажнить кожуру семян и ускорить процесс прорастания.



Замачивание семян огурцов / Фото