2 октября на экраны вышел комедийный сериал "Эмили в Париже", который уже успел покорить зрителей изысканным стилем. Какие осенние образы можно скопировать для свидания – смотрите в подборке.

О чем сериал "Эмили в Париже"

Развлекательный проект Netflix возглавил Даррен Стар – сценарист и продюсер, работавший над сериалом "Секс и город". Поэтому неудивительно, что главная героиня новой ленты Эмили Купер очень напоминает знаменитую модницу Кэрри Брэдшоу.

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По сюжету "Эмили в Париже", американка получает новое предложение, которое существенно повлияет на ее карьеру маркетолога. Начальница одной крупной фирмы ждет появления ребенка, а потому кому-то нужно заняться налаживанием стратегий в социальных сетях. Однако для этого главной героине нужно покинуть родной Чикаго и переехать в романтичный Париж. И девушка делает это без колебаний.

С новой работой и популярным блогом Эмили ждут поиски новых друзей и встреча с парнем, который также может кардинально изменить всю ее жизнь. И хотя сериал получил большую критику из-за предсказуемого сюжета, картинка, которую показали авторы проекта, все же сумела поразить зрителей.

Смотрите трейлер к сериалу "Эмили в Париже": видео

Осенние образы в сериале

Главную роль в сериале "Эмили в Париже" получила Лили Коллинз. На съемках актриса охотно примерила яркие и стильные образы, которые могут вдохновить украинских красавиц на фэшн-перевоплощения. Журналисты LifeStyle 24 подобрали яркие фото, что можно повторить для романтических свиданий в Украине.



Стильный образ для солнечной осенней погоды / Фото Pinterest

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Яркий образ в сериале "Эмили в Париже" / Фото Elle



Клетчатое платье в сочетании с пальто / Фото Elle



Платье в сочетании с пальто / Фото PopBuzz



Стильный образ из сериала "Эмили в Париже" / Фото Netflix



Романтический образ Лили Коллинз / Фото Netflix



Черный наряд в сочетании с яркой шляпкой / Фото ET



Светлый наряд в сочетании с ярким пальто / Фото Netflix



Пальто в клетку до сих пор остается трендом / Фото Netflix