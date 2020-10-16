2 жовтня на екрани вийшов комедійний серіал "Емілі в Парижі", який вже встиг підкорити глядачів вишуканим стилем. Які осінні образи можна скопіювати для побачення – дивіться у добірці.

Про що серіал "Емілі в Парижі"

Розважальний проєкт Netflix очолив Даррен Стар – сценарист і продюсер, який працював над серіалом "Секс і місто". Тому й не дивно, що головна героїня нової стрічки Емілі Купер дуже нагадує славнозвісну модницю Керрі Бредшоу.

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За сюжетом "Емілі в Парижі", американка отримує нову пропозицію, яка суттєво повпливає на її кар'єру маркетолога. Начальниця однієї великої фірми чекає на появу дитини, а тому комусь потрібно зайнятись налагодженням стратегій в соціальних мережах. Однак для цього головній героїні потрібно покинути рідне Чикаго та переїхати до романтичного Парижа. І дівчина робить це без вагань.

З новою роботою та популярним блогом на Емілі чекають пошуки нових друзів та зустріч з хлопцем, який також може кардинально змінити все її життя. І хоч серіал отримав чималу критику через передбачуваний сюжет, картинка, яку показали автори проєкту, все ж зуміла вразити глядачів.

Дивіться трейлер до серіалу "Емілі в Парижі": відео

Осінні образи в серіалі

Головну роль у серіалі "Емілі в Парижі" отримала Лілі Коллінз. На зйомках актриса залюбки приміряла яскраві та стильні образи, які можуть надихнути українських красунь на фешн-перевтілення. Журналісти LifeStyle 24 підібрали яскраві фото, що можна повторити для романтичних побачень в Україні.



Стильний образ для сонячної осінньої погоди / Фото Pinterest

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Яскравий образ у серіалі "Емілі в Парижі" / Фото Elle



Картата сукня у поєднанні з пальтом / Фото Elle



Сукня у поєднанні з пальтом / Фото PopBuzz



Стильний образ з серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Романтичний образ Лілі Коллінз / Фото Netflix





Чорне вбрання у поєднанні з яскравим капелюшком / Фото ET



Світле вбрання у поєднанні з яскравим пальтом / Фото Netflix



Пальто у клітинку досі залишається трендом / Фото Netflix