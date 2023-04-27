Чем подкормить гортензию: 6 провереных средств

Гортензии – декоративные растения, которыми украшают сады, ландшафты и помещения. Им нужно достаточно света, влажной земли и полива. Важно знать, как и чем подкормить этот цветок.

Гортензия – очень красивый цветок. Она известна своими густыми, круглыми соцветиями с большой палитрой белого, розового, синего или фиолетового цвета. Нужно учесть особенности ухода за ней, потому что она может быть капризным цветком. Чем подпитать гортензию – подскажет 24 Канал.

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Чем удобрять гортензию

Гортензии хорошо растут на плодородных и влажных почвах. Поэтому для их полноценного роста и цветения нужно снабдить их питательными веществами. Основными полезными элементами для гортензий азот, фосфор, калий, кальций и магний.



Красивые гортензии / Фото Procherk.info

Для подкормки гортензий нужно использовать органические и минеральные удобрения. Лучшее время для подкормки гортензии – весна, до начала активного роста и цветения.

Органические удобрения можно применять в виде компоста, перегноя, торфа или других природных удобрений. Они обладают достаточным количеством питательных веществ и помогают сохранять влагу в почве.



Навоз / Фото Junkstore

Минеральные удобрения имеют много питательных элементов и быстро действуют. Рекомендуется использовать специальные удобрения для гортензий, содержащие достаточную кислотность.

Важно помнить, что перед использованием любого удобрения нужно изучить инструкцию и соблюдать рекомендации по применению.

Когда удобрять гортензию