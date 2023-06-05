От этого зависит ваш урожай: как часто нужно поливать огурцы
5 июня 2023, 13:03Читати новину українською
Источник:Ukr.media
Каждый овощ нуждается в разном количестве воды для нормального роста. Одни могут неделями полноценно развиваться без полива, а другим – нужно почти каждый день. Огурцам нужно достаточно много воды.
Определить нужна ли огурцам вода очень просто. Следует обратить внимание на листья: оно начинает увядать и скручиваться. Мы собрали некоторые рекомендации, как правильно и часто поливать огурцы для хорошего урожая.
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Как надо поливать огурцы
- Лучше поливать кусты огурцов рано-утром или поздно вечером. Нужно, чтобы вода на листьях высохла до того, как солнце начнет припекать. Иначе – растение может получить ожоги.
- Для этих овощей лучше использовать теплую отстоянную воду +15-20. Поливаем огурцы воронкой через распылитель. Да, верхний слой грунта будет уплотняться.
- Специалисты советуют поливать огурцы из расчета 4-5 литров на 1 метр квадратной грядки по мере высыхания земли. Во время цветения увлажнять землю следует через каждые 2-3 дня.
- Когда сильная жара, огурцы нуждаются в дополнительной влаге поэтому можно делать дождивание вечером. Тогда убавляем норму воды в 2-3 раза. Да, будет лучше формироваться завязь и листья.
Полив огурцов / Фото Сад и огород
- Если вы заметили определенные пятна на листьях, это может свидетельствовать о наличие болезней или инфекции. Поэтому в этот период от дождевания лучше отказаться. Ведь полив больных огурцов будет распространять инфекцию на другие растения.
- При формировании завязи и плодоношения, огурцам нужен щедрый полив. Следует проводить его каждые 2-3 дня в соотношении 25 литров воды на 1 квадратный метр.
- Простой способ проверки почвы – запихнуть палец на 2-3 сантиметра в землю. Если сверху земля сухая, а при погружении – влажная, то поливать не нужно. Если листья начинают увядать, это признак того, что растению не хватает воды.