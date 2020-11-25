Австралийская и американская актриса Николь Кидман на днях дала интервью, в котором откровенно рассказала о своих подростковых комплексах. Звезда призналась, что страдала из-за своего роста.

Оскароносная актриса Николь Кидман дала интервью известному изданию Glamour. Знаменитость снялась в роскошной фотосессии, а также откровенно рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась во время ее подросткового возраста.

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Сейчас рост Николь Кидман составляет около 180 сантиметров. Женщина является одной из самых высоких актрис в Голливуде. Впрочем, не всегда ее рост шел на пользу звезде. Она призналась, что из-за высокого роста очень комплексовала в подростковом возрасте.

Я была подростком, у которого было много страхов... Я была очень высокой, а потому и очень неуверенной в себе. К 13 годам мой рост составлял 178 сантиметров,

– рассказала Николь Кидман.

Американская актриса поделилась, что со временем она научилась искать позитив во всех вещах. Поэтому на выпускном она запомнилась всем друзьям винтажным платьем, которое удивило всех и отлично подходило высокой Николь.

"На мне было платье-флаппер 20-х годов. Я купила его в магазине винтажной одежды, мне просто понравился его крой, оно было черно-белым с вышивкой и бисером. Никакого тюля и пышных юбок. Я помню, как немного напилась, что, вероятно, бывает у многих людей на выпускном или другом официальном мероприятии", – призналась Николь Кидман.

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