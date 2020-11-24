Известный украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о том, как он впервые пережил паническую атаку. В тот день он чувствовал сильный стресс, а потом не мог заснуть до утра.

На личной странице в инстаграме MELOVIN поделился с поклонниками откровенной историей. Певец рассказал, как он впервые пережил паническую атаку. Это произошло 14 октября этого года, когда впервые за долгое время артист вышел в свет.

Читайте также Становится плохо от этих фото: MELOVIN поражает фанатов кадрами без бровей

Приступ панической атаки в MELOVIN

MELOVIN выступал на радиостанции, выполнял там песню "Вітрила". Он поделился, что это было для него довольно волнительно. Впоследствии он должен был встретиться с поклонниками, которые уже тогда заметили, что что-то не так. По словам певца, все тогда говорили: "Он пел как-то совершенно по-особому, до мурашек, не как обычно". После этого MELOVIN отправился на студию, где должен был записать новую песню Dance With The Devil.

Я бы отдал все этой записи. Все до последней капли. Столько стресса я еще не получал никогда. Я так хотел в нем выкричать все, что чувствую. Вернулся домой, лег на кровать, и пришла она. Впервые в моей жизни. Паническая атака,

– рассказал певец.

Артист признался, что ему резко перестало хватать воздуха, он начал сильно волноваться, словно что-то должно случиться. Его бросало то в жар, то в холод. "... И хочется куда-то бежать, но некуда. В голове возникли всевозможные болезни! От незначительного к чему-то пугающему... Это было так страшно... Весь мокрый... как от 6-километрового забега", – написал MELOVIN.

В 5 утра певец лежал на кровати с закрытыми глазами и страхом заснуть и умереть. Но певцу удалось заснуть и открыть глаза. Затем, по словам артиста, чувство печали начало его преследовать. Также он боялся, что сойдет с ума.

Я боялся, что паническая атака будет преследовать, и она иногда снова атаковала из-за этого страха,

– признался певец.

Но MELOVIN начал изучать материалы и книги психологов на эту тему, чтобы изучить врага и знать его в лицо. Также певец заинтриговал поклонников, потому что пообещал рассказать продолжение позже.