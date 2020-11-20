Украинский певец MELOVIN недавно шокировал своих фанатов необычной затеей. Любимец миллионов, эпатажный и харизматичный певец полностью сбрил брови на камеру и поделился видео со своими подписчиками.

В последнем посте в Инстаграме певец показал, как выглядит без бровей. MELOVIN позировал на лестнице в стильном наряде.

Смотрите также MELOVIN сбрил брови на камеру: шокирующее видео

Популярный исполнитель и представитель Украины на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" для нового кадра выбрал черный свитшот с капюшоном и черные джинсы. Сверху он надел серый пиджак, а образ довершил белыми кроссовками с высокими носками и горчичной шапкой.



MELOVIN показал фото без бровей / Фото из Instagram

Сейчас певец находится в Карпатах. В предыдущих постах он отмечал, что сбрил свои брови не зря. Безусловно, для певца его внешний вид играет первостепенную роль, поэтому такой поступок является частью специального фотопроекта. По словам артиста, с помощью творчества он хочет затронуть темы ментального здоровья.



MELOVIN показал фото без бровей / Фото з Instagram

Несмотря на то, что MELOVIN подчеркнул, что бритье бровей – это не хайп, а только часть проекта, впрочем некоторые пользователи восприняли его поступок весьма настороженно.

"Простите, но мне даже плохо стало от этих фото. Скорее бы уже вернулся предыдущий Мел", "Первая мысль: а где же брови?", "Твои брови были такие классные".

Другие же положительно приняли изменения исполнителя и отметили, что брови на самом деле ничего не меняют.

"Красивый ты стал", "Уникальный человек красив в любом образе", "Ты даже без бровей выглядишь шикарно", – написали пользователи.