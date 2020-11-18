MELOVIN сбрил брови на камеру: шокирующее видео
Известный украинский певец MELOVIN пошел на отчаянный шаг. Артист сбрил брови, а чтобы предоставить доказательства фанатам – снял процесс на видео.
Популярный певец MELOVIN полностью сбрил свои брови и снял этот процесс на камеру смартфона. Шокировавший сеть ролик участник Евровидения обнародовал на личной странице в инстаграме.
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Вероятно, такой поступок был сделан не зря. Ведь в подписи к видео MELOVIN отметил, что сейчас он находится в Карпатах. Там певец с командой воплощает в реальность специальный фотопроект. Также артист признался, что хочет через творчество затронуть темы ментального здоровья.
Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное здоровье – тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроєкт,
– написал MELOVIN под видео.
Поклонники по-разному отреагировали на решительный поступок певца. Одни отнеслись с пониманием:
- "Спасибо тебе за смелость и уроки, позволяющие дышать полной грудью в этом непростом мире",
- "Брови-не пальцы, отрастут!",
- "Ого, вот так жертвы ради искусства",
- "Через брови мы не стали любить тебя меньше".
Другие не поняли шага MELOVIN:
- "Пожалуйста, скажи, что это монтаж",
- "Я морально не был к этому готов",
- "Куда и для чего?",
- "Смотри, а то пожалеешь, что натворил", – написали в комментариях пользователи соцсетей.
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