Известный украинский певец MELOVIN пошел на отчаянный шаг. Артист сбрил брови, а чтобы предоставить доказательства фанатам – снял процесс на видео.

Популярный певец MELOVIN полностью сбрил свои брови и снял этот процесс на камеру смартфона. Шокировавший сеть ролик участник Евровидения обнародовал на личной странице в инстаграме.

Смотрите также MELOVIN презентовал клип на песню "Паруса": невероятное видео

Вероятно, такой поступок был сделан не зря. Ведь в подписи к видео MELOVIN отметил, что сейчас он находится в Карпатах. Там певец с командой воплощает в реальность специальный фотопроект. Также артист признался, что хочет через творчество затронуть темы ментального здоровья.

Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное здоровье – тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроєкт,

– написал MELOVIN под видео.

Поклонники по-разному отреагировали на решительный поступок певца. Одни отнеслись с пониманием:

"Спасибо тебе за смелость и уроки, позволяющие дышать полной грудью в этом непростом мире",

"Брови-не пальцы, отрастут!",

"Ого, вот так жертвы ради искусства",

"Через брови мы не стали любить тебя меньше".

Другие не поняли шага MELOVIN: