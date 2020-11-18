Відомий український співак MELOVIN пішов на відчайдушний крок. Артист зголив брови, а щоб надати докази фанатам – зняв процес на відео.

Популярний співак MELOVIN повністю зголив свої брови і зняв цей процес на камеру смартфона. Ролик, що шокував мережу, учасник Євробачення оприлюднив на особистій сторінці в інстаграмі.

Дивіться також MELOVIN презентував кліп на пісню "Вітрила": неймовірне відео

Ймовірно, такий вчинок було зроблено недарма. Адже в підписі до відео MELOVIN зазначив, що зараз він перебуває в Карпатах. Там співак з командою втілює в реальність спеціальний фотопроєкт. Також артист зізнався, що хоче через творчість заторкнути теми ментального здоров'я.

Складно говорити про те, що всередині. Я мало що втратив, але багато набув! Ментальне здоров'я – тема, про яку в моїй країні говорити чомусь соромно! Я розповім, але переведу це в мистецтво. Перебуваю у Карпатах з командою, втілюємо в реальність спецфотопроєкт,

– написав MELOVIN під відео.

Шанувальники по-різному відреагували на рішучий вчинок співака. Одні поставились з розумінням:

"Дякую тобі за сміливість та уроки, що дозволяють дихати на повні груди в цьому непростому світі",

"Брови – не пальці, відростуть!",

"Ого, оце так жертви заради мистецтва",

"Через брови ми не стали любити тебе менше".

Інші не зрозуміли кроку MELOVIN: