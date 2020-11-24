Оскароносная актриса Николь Кидман все чаще соглашается на фэшн-съемки для известных глянцев. Она стала лицом британского журнала Glamour и позировала в элегантных образах, показав фантастическую красоту и фигуру.

53-летняя Николь Кидман привыкла поражать публику в кадре. Поэтому как к ролям в кино, так и к новым фотосессиям она готовится очень тщательно. Не так давно звезда украсила номер журнала Marie Claire Australia, а теперь решила покорять британскую аудиторию – читателей глянца Glamour. Результатами новой съемки голливудская актриса похвасталась в инстаграм-профиле.

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Новая фотосессия Николь Кидман

Для обложки ноябрьского номера Glamour актриса примерила роскошное белое платье длины макси с глубоким декольте и золотыми пуговицами на рукавах. Стройную талию она подчеркнула молочным поясом. В этом наряде и с легкой волнистой прической Николь Кидман выглядела крайне нежно и женственно. Лаконичный макияж с розовой помадой лишь подчеркнул ее безупречную внешность.



Николь Кидман на обложке Glamour / Фото Instagram / @nicolekidman

Второй образ звезды был более откровенен. Она выбрала нежно-голубой костюм в классическом стиле, который состоял из приталенных брюк и пиджака. Его актриса надела на голое тело, поэтому показала в кадре красивую грудь. К бюсту внимание привлекали и многочисленные золотые цепочки на шее, которые гармонировали с браслетами на руках. Несмотря на пикантное декольте Николь Кидман выглядела довольно сдержанно и элегантно.



Николь Кидман для Glamour / Фото Instagram / @nicolekidman