Одна из самых известных актрис Голливуда Николь Кидман шокировала признанием. Телезвезда заявила, что у нее обнаружили рак кожи. После курса лечения актриса поборола онкозаболевание.

53-летняя Николь Кидман стала главной звездой журнала The Sydney Morning Herald, где заявила, что у нее был рак кожи. Медикам удалось спасти ее жизнь, однако знаменитая австралийка не скрывала: до сих пор жалеет, что не берегла свою кожу от ультрафиолета и часто выпрямляла волосы.

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"Жалею ли я о том, что погубила свои волосы постоянным выпрямлением? Конечно. У меня был рак кожи; жалею ли я о том, что не была осторожной с солнцем? Да, обо всем этом жалею. Но благодарна ли я за то, что я до сих пор здесь? О, да! И хочу ли я поделиться своими знаниями, тем, чему я научилась на моем пути? Конечно", – отметила она.



Николь Кидман рассказала, что болела раком / Фото The Sydney Morning Herald

Кроме этого, Николь Кидман призналась, что в конце 1990-х у нее был страх, что кто-то из родных или близких друзей умрет. Такую боязнь вызвала внезапная смерть режиссера Стэнли Кубрика. И в 2014 году страх потери таки сбылся: отец Николь Кидман неожиданно умер от сердечного приступа.

Смерти были посланы мне как-то очень неожиданно. Я не ухаживала ни за кем, кто бы умирал медленно, у меня просто отбирали людей... Просто в один миг человек здесь, а потом его уже нет,

– рассказала Николь Кидман.

Актриса призналась, что до сих пор это остается крупнейшим ее страхом. Из-за переживаний, что кто-то из родных может внезапно умереть, Николь Кидман не только испытывает тревогу, но и неуверенность в завтрашнем дне. Сейчас актриса уже обратилась к психологам и пытается преодолеть фобию.

"Мне страшно об этом говорить, потому что я очень боюсь, что это произойдет снова. У меня до сих пор очень сильный страх потери. Огромный страх. Мы все чего-то боимся, не так ли?" – добавила она.

Для глянца Николь Кидман снялась в чувственной фотосессии, которая отвечала откровенному интервью. Актриса примерила обычную белую майку и черные брюки, которые выглядели эффектно в кадре.



Николь Кидман поборола рак кожи / Фото The Sydney Morning Herald