Одна з найвідоміших актрис Голлівуду Ніколь Кідман шокувала зізнанням. Телезірка заявила, що у неї виявили рак шкіри. Після курсу лікування актриса поборола онкохворобу.

53-річна Ніколь Кідман стала головною зіркою журналу The Sydney Morning Herald, де заявила, що в неї був рак шкіри. Медикам вдалось врятувати її життя, однак знаменита австралійка не приховувала: досі шкодує, що не берегла свою шкіру від ультрафіолету та часто випрямляла волосся.

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"Хіба я шкодую про те, що занапастила своє волосся постійним випрямлянням? Звичайно. У мене був рак шкіри; Чи жалкую я про те, що не була обережнішою з сонцем? Так, про все це шкодую. Але чи вдячна я за те, що я досі тут? О, так! І чи хочу я поділитися своїми знаннями, тим, чого я навчилася на моєму шляху? Безперечно", – зазначила вона.



Ніколь Кідман розповіла, що хворіла на рак / Фото The Sydney Morning Herald

Окрім цього, Ніколь Кідман зізналась, що наприкінці 1990-их у неї був страх, що хтось з рідних чи близьких друзів помре. Таку боязнь спричинила раптова смерть режисера Стенлі Кубрика. І в 2014 році страх втрати таки справдився: батько Ніколь Кідман несподівано помер від серцевого нападу.

Смерті були послані мені як щось дуже несподіване. Я не доглядала ні за ким, хто би помирав повільно, в мене просто відбирали людей... Просто в одну мить людина тут, а потім її вже нема, – розповіла Ніколь Кідман.

Актриса зізналась, що і досі це залишається найбільшим її страхом. Через переживання, що хтось з рідних може раптово померти, Ніколь Кідман не тільки відчуває тривогу, але й невпевненість у завтрашньому дні. Наразі актриса вже звернулась до психологів та намагається подолати фобію.

"Мені страшно про це говорити, бо я дуже боюся, що це станеться знову. В мене досі дуже сильний страх втрати. Величезний страх. Ми всі чогось боїмося, чи не так?" – додала вона.

Для глянцю Ніколь Кідман знялась у чуттєвій фотосесії, яка відповідала відвертому інтерв'ю. Актриса приміряла звичайну білу майку та чорні штани, які виглядали ефектно у кадрі.



Ніколь Кідман поборола рак шкіри / Фото The Sydney Morning Herald