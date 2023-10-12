Как бороться с грызунами в хранилищах: самые действенные средства

Грузины – опасные соседи, которые доставляют много хлопот. Они не только уничтожают продукты, но и могут повредить технику.

Как бороться с этими вредителями и какие средства самые действенные, рассказали специалисты. Заметим, что бороться с грызунами важно сразу по нескольким причинам.

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Почему необходимо бороться грызунами

Если коротко, наличие грызунов в помещении может привести к появлению неприятных запахов, порче имущества и даже более серьезным последствиям. Ведь грызуны переносят опасные заболевания, например сальмонеллез и бешенство.

Переносят грызуны и заболевания между овощами. К примеру, если мышь побывала рядом с испорченной морковью, она может перенести грибок или бактерии на здоровые плоды,

– подчеркнули специалисты.

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Профилактические мероприятия

Бороться с крысами, мышами и другими в помещении довольно сложно. Гораздо легче попытаться избежать опасности и создать неблагоприятные условия для этих вредителей.

Защитить погреб от грызунов можно, если дверь обить металлическими листами с двух сторон, заклеить окна, если они есть, отверстия для вентиляции сделать минимальными. Это минимизирует риск проникновения мышей внутрь, а также немного утеплит помещение,

– отметили эксперты.

В то же время подчеркнули, что этот способ не защитит помещение и урожай в нем на все 100%. Дело в том, что это только профилактическая мера. Поэтому нужно знать, как правильно бороться с грызунами.

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Каковы механические методы борьбы с грызунами

Это установка капканов и ловушек. К примеру, наиболее распространены ловушки на пружинках. Они просты в использовании. Меньшие – для мышей, большие – для крыс.

Установите ловушку рядом с входной дверью, норами и вдоль стен. Положите туда кусочек пищи, способной заманить грызуна. К примеру, сало либо хлеб, смоченный в подсолнечное масло.

Запах человека отпугивает хвостатых вредителей, поэтому перед установкой ловушки обязательно промойте ее. Далее держите в резиновых перчатках. Дополнительно можете смазать ловушку глицерином или сиропом.

Если грызунов так и не удалось заманить, используйте более хитрые ловушки. В частности, прямоугольные клетки из металла с отодвигающейся дверцей. Как только туда попадет грызун, дверь захлопнется.

Помните, что мышеловки нужно не только регулярно проверять, но и менять каждые 5 – 10 дней.

Если грызунов в вашем хранилище не удается заманить с помощью пищи, или они уже научились ее извлекать без ущерба для себя, этот метод борьбы уже не подойдет.

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Народные средства от грызунов

Специалисты также рассказали, какие народные средства могут помочь в борьбе с грызунами. В частности:

возьмите одинаковое количество пшеничной муки и строительного гипса, смешайте их и разложите там, где действуют вредители.

Смешайте сахар и молотую негашеную известь.

Разрежьте на куски пробку от вина. Полейте их растопленным свиным салом и разложите там, где живут мыши и крысы.

Не нравится этим вредителям и резкие запахи, в частности, раствор аммиака или нафталин. Однако их можно использовать только когда в хранилище нет продуктов.

Какие есть препараты против грызунов

Если ни ловушки, ни народные средства не помогают, не обойтись без специальных средств для борьбы с грызунами. К примеру, Родентицид Талон, который, по словам специалистов, борется со всеми видами грызунов. Его можно использовать в складских помещениях, подвалах, погребах, магазинах.

Чтобы овощи не контактировали с химическими препаратами, можно использовать кормушки для грызунов. Они изолируют препарат от контакта с овощами и помогают в борьбе против вредителей.

Также можно использовать препарат Капкан. Однако его необходимо разложить в местах, недоступных для детей, домашних животных и птиц.

Специалисты отметили, что наиболее эффективными для борьбы с грызунами являются именно химические методы, то есть специальные препараты. Ведь механические и народные способы хоть и показывают эффективность, впрочем, избавиться от вредителей на 100% с их помощью не получится.