Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина на себе почувствовала проявления домашнего насилия. Она рассказала, как ей удалось сбежать от жестокого возлюбленного и дала советы всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина решилась впустить в свою личную жизнь всю страну, став первой "Холостячкой". В рамках шоу она призналась, что была жертвой насилия и страдала от рук бывшего – отца сына Платона, имя которого звезда не афиширует. Теперь на личной странице в инстаграме она рассказала, как решилась разорвать отношения с абьюзером. Эмоциональное сообщение звезда посвятила масштабной шестнадцатидневной акции против насилия, которая охватила весь мир.

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Ксения Мишина о пережитом насилии

"Холостячка" призналась, что несмотря на боль и страх остаться самой она нашла в себе силы выйти из круга насилия и не стала терпеть издевательства.

Я сталкивалась с ситуациями, в которых мужчина был свято убежден в том, что он прав и сильнее только потому, что он мужчина. Я до сих пор благодарна себе за то, что находила силу идти не оглядываясь, несмотря на боль, страх и обиду,

– заявила Ксения Мишина.

Звезда обратилась ко всем жертвам физического, эмоционального, финансового и сексуального насилия и призвала спасать себя самостоятельно. Актриса просит женщин любить себя, самореализовываться, ничего не бояться и смело идти вперед. Она верит, что возможно изменить несправедливую и средневековую догму о том, что женщины – слабый пол.

"У вас есть только один человек, который действительно может помочь. Этот человек – вы! Своей верой в себя, внутренней мудростью, своим материнским инстинктом, заложенным в нас с рождения, обнимите себя сами и идите. Из таких отношений нужно бежать. Поверьте, за пределами этого мрака свет. Этот свет – это вы", – трогательно написала Ксения Мишина.

Эмоциональное видео украинских звезд против насилия смотрите здесь.