Актриса, главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как отец ее сына однажды спустил ее с лестницы. Женщина говорит, тогда даже не поняла, что стало причиной такого поведения, потому что в то время они уже разошлись.

Ксения Мишина пришла на проект "Холостячка", потому что верит, что там сможет найти мужчину, с которым свяжет свою судьбу. Однако звезда отметила, что если видит в мужчинах агрессию, то сразу же прекращать общение. В программе "Звездный путь" она рассказала, как однажды ее избил бывший.

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"Холостячка" в очередной раз потрясла поклонников. Ксения рассказала, что отец ее сына Платона отказался от малыша и ей пришлось воспитывать мальчика самостоятельно. Через некоторое время после расставания экс-любимый Мишиной пришел в Молодой театр, где она выступала. В тот вечер бывший девушки избил ее.

Пришел в театр. Он был очень пьян. После спектакля побил меня, спустил с лестницы. Вообще неизвестно за что. После этого он исчез. Не понимаю для чего приходил тогда,

– поделилась "Холостячка".

Ксения отметила, что это не тот человек, о котором нужно говорить. После инцидента с избиением она написала заявление в правоохранительные органы, но потом решила оставить эту ситуацию в прошлом и навсегда вычеркнула отца Платона из своей жизни.

Откровенное признание Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн