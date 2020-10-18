Дочь действующего американского президента Иванка Трамп активно помогает отцу во время предвыборной кампании. В то же время для каждого нового выхода она подбирает стильные образы.

Дочь и советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка постоянно демонстрирует стильные образы на светских мероприятиях и покоряет ими сеть. Новым аутфитом она поделилась на своей официальной странице в инстаграме.

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На днях Иванка Трамп посетила штат Джорджия в рамках предвыборной кампании. Там она встретилась для делового разговора с губернатором штата Брайаном Кемпом и сенатором США от штата Джорджия Дэвидом Пердью.

Строгий образ Иванки Трамп

Для деловой встречи Иванка выбрала белую блузку и юбку-карандаш длины миди и в клетку от бренда Oscar De La Renta. Стильный наряд советница соединила с черными замшевыми туфлями на каблуке и с острым носком.

Такой аутфит удачно дополнило лаконично уложенные волосы Иванки и привычный нюдовый макияж с акцентом на губах. Трамп никогда не забывает о средствах защиты и удачно подбирает их под свой образ. В этот раз дочь президента выбрала синюю кружевную маску.

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