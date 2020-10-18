Донька чинного американського президента Іванка Трамп активно допомагає батькові під час передвиборчої кампанії. Водночас для кожного нового виходу вона підбирає стильні образи.

Донька та радниця президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Іванка постійно демонструє стильні образи на світських заходах і підкорює ними мережу. Новим аутфітом вона поділилась на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

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Днями Іванка Трамп відвідала штат Джорджія в межах передвиборчої кампанії. Там вона зустрілась для ділової розмови з губернатором штату Браяном Кемпом і сенатором США від штату Джорджія Девідом Пердью.

Строгий образ Іванки Трамп

Для ділової зустрічі Іванка обрала білу блузку та спідницю-олівець довжини міді та в клітинку від бренду Oscar De La Renta. Стильне вбрання радниця поєднала з чорними замшевими туфлями на підборах і з гострим носком.

Такий аутфіт вдало доповнило лаконічно вкладене волосся Іванки та звичний нюдовий макіяж з акцентом на губах. Трамп ніколи не забуває про засоби захисту і вдало підбирає їх під свій образ. Цього разу донька президента обрала синю мереживну маску.

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