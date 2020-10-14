Сьогодні, 14 жовтня, онук Дональда Трампа Джозеф Кушнер святкує день народження. Хлопчику виповнюється сім років і з цієї нагоди його зіркова матуся Іванка Трамп оприлюднила серію сімейних світлин.

Іванка Трамп у розпалі передвиборчої кампанії не забуває про сімейні свята. Сьогодні у родині президента США велике свято. У його внука день народження і з цієї нагоди Іванка та її чоловік Джаред Кушнер влаштували домашню вечірку у сімейному колі. На особистій сторінці в інстаграмі знаменита мама поширила цілу серію зворушливих кадрів.

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Іванка вдруге стала мамою у 2013 році. Саме тоді народився її синочок, якого назвали Джозеф. Для неї це було неймовірне та довгоочікуване свято. З нагоди 7-річчя старшого сина Трамп оприлюднила у своєму профілі цілу серію знімків.

Іванка Трамп привітала сина з 7-річчям

Вона показала чуттєве фото з пологового будинку, похизувалася риболовськими здібностями Джозефа. Також Іванка не забула про світський вихід, де постала у розкішній червоній сукні і тримала за руку маленького синочка, який був одягнений у стильний смокінг. Матуся не забула і про доньку Арабеллу і молодшого сина Теодора і поділилася зворушливими моментами, які були між братами і сестрою.

Та основною фотографією стала та, де зображена уся сім'я – радісні батьки та їх щасливі діти, які позували на тлі різнокольорового напису Happy Birthday, а іменинник Джозеф тримав у руках святковий пончик.

З днем народження, Джозефе! Ми так любимо тебе, і ми не знаємо, що б робили без тебе! Рано-вранці влаштували святкування для нашого Джозефа! Розмірковуємо про 7 років найщасливіших моментів,

– написала в дописі Трамп.

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