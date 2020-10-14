Сегодня, 14 октября, внук Дональда Трампа Джозеф Кушнер празднует день рождения. Мальчику исполняется семь лет и по этому случаю его звездная мама Иванка Трамп обнародовала серию семейных фотографий.

Иванка Трамп в разгаре предвыборной кампании не забывает о семейных праздниках. Сегодня в семье президента США большой праздник. У его внука день рождения и по этому случаю Иванка и ее муж Джаред Кушнер устроили домашнюю вечеринку в семейном кругу. На личной странице в инстаграме знаменитая мама опубликовала целую серию трогательных кадров.

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Иванка второй раз стала мамой в 2013 году. Именно тогда родился ее сынишка, которого назвали Джозеф. Для нее это был невероятный и долгожданный праздник. По случаю 7-летия старшего сына Трамп обнародовала в своем профиле целую серию снимков.

Иванка Трамп поздравила сына с 7-летием

Она показала чувственное фото из роддома, похвасталась рыболовными способностями Джозефа. Также Иванка не забыла о светском выходе, где появилась в роскошном красном платье и держала за руку маленького сыночка, который был одет в стильный смокинг. Мама не забыла и о дочери Арабелле и младшем сыне Теодоре и поделилась трогательными моментами, которые были между братьями и сестрой.

И основной фотографией стала та, где изображена вся семья – радостные родители и их счастливые дети, которые позировали на фоне разноцветной надписи Happy Birthday, а именннник Джозеф держал в руках праздничный пончик.

С днем ​​рождения, Джозеф! Мы так любим тебя, и мы не знаем, что бы делали без тебя! Рано утром устроили празднование для нашего Джозефа! Размышляем о 7 годах счастливых моментов,

– написала в заметке Трамп.

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