Известная украинская телеведущая Леся Никитюк привыкла красоваться перед камерой в роскошных образах. Однако звезда выглядит фантастически не только на съемочной площадке, но и во время встреч с друзьями.

Леся Никитюк поделилась новым фото в инстаграм-профиле. Она устроила романтический вечер в пятизвездочном отеле в центре Киева и подобрала провокационное вечернее мини-платье.

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Пикантный образ Леси Никитюк

Ведущая сфотографировалась в красивом гостиничном номере с видом на Днепр. В роскошном наряде и с бутылкой шампанского она расположилась прямо на полу. На ней волшебное черное мини-платье с блестками, на тонких бретелях и с пикантным декольте. Леся Никитюк не стала надевать бюстгальтер, продемонстрировав обнаженную спину на других кадрах. Платье сделало акцент на стройной талии звезды и длинных ногах.

Образ она дополнила лаконичными золотыми украшениями – браслетом, цепочками на шее и серьгами-кольцами, а look завершили легкие локоны. Ведущая выглядела очень женственно и изящно. Всего за считанные часы ей удалось собрать почти 40 тысяч лайков и сотни увлекательных комментариев от подписчиков.



Леся Никитюк в пикантном мини-платье / Фото Instagram / @lesia_nikituk