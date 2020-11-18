Відома українська телеведуча Леся Нікітюк звикла красуватися перед камерою в розкішних образах. Однак зірка виглядає фантастично не лише на знімальному майданчику, а й під час зустрічей з друзями.

Леся Нікітюк поділилась новим фото в інстаграм-профілі. Вона влаштувала романтичний вечір в п'ятизірковому готелі в центрі Києва та підібрала провокативну вечірню мінісукню.

До теми Леся Нікітюк розсмішила мережу кумедними світлинами з Машею Єфросиніної

Пікантний образ Лесі Нікітюк

Ведуча сфотографувалась у красивому готельному номері з виглядом на Дніпро. У розкішному вбранні та з пляшкою шампанського вона розташувалась просто на підлозі. На ній чарівна чорна мінісукня з блискітками, на тонких бретелях і з пікантним декольте. Леся Нікітюк не стала одягати бюстгальтер, продемонструвавши оголену спину на інших кадрах. Сукня акцентувала на стрункій талії зірки та довгих ногах.

Образ вона доповнила лаконічними золотими прикрасами – браслетом, ланцюжками на шиї та сережками-кільцями, а look завершили легкі локони. Ведуча виглядала дуже жіночно і витончено. Всього за лічені години їй вдалось зібрати майже 40 тисяч лайків та сотні захопливих коментарів від підписників.



Леся Нікітюк у пікантній мінісукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk